АйТиарт. Услуги IT-аутсорсинга надежного провайдера. Санкт-Петербург.

КАЛУГА АСТРАЛ
ООО «Айтиарт» является официальным партнером Удостоверяющего Центра ЗАО «Калуга Астрал» и имеет право на передачу документов, необходимых для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи
Искренний сервис
В стандартном договоре абонентского обслуживания компьютеров мы не ограничиваем количество выездов и уделяемого вам времени
Мы используем только проверенные на практике, хорошо зарекомендовавшие себя решения и тщательно ведем их документацию
Оборудование клиентов подключается к уникальной системе мониторинга,
круглосуточно отслеживается более 140 параметров состояния серверов и рабочих станции
Профессионально оказываем услуги комплексного IT аутсорсинга – быстрое и качественное решение задач, связанных с техническим обеспечением работы офиса.
Эффективно решаем вопросы, связанные с функционированием компьютерной техники, покупкой оборудования, программного обеспечения, предоставления в аренду высокопроизводительных серверных ресурсов, с защитой данных, осуществляем поддержку и программирование 1С.
Позвоните или напишите нам! Весь комплекс услуг IT аутсорсинга – от абонентского обслуживания компьютеров до программирования 1С – вы получите из одних рук, точно в срок, при этом цены будут доступными, а тарифы – прозрачными!
Компания АйТиарт предоставляет услуги IT аутсорсинга, сопровождения и ИТ обслуживания компаний и организаций. У нас приемлемые цены на IT аутсорсинг и команда профессионалов.
Мы небольшая компания хороших специалистов и не самых плохих людей, успешно работаем и решаем задачи бизнеса, разных сфер деятельности начиная с 2006 года. Делаем свою работу на совесть и с пониманием относимся к задачам клиента.
Лучший показатель качества нашей работы — повторное обращение, рекомендация друзьям и коллегам, почти 90% новых клиентов приходят к нам по рекомендации.
ООО «Айтиарт» является официальным партнером Удостоверяющего Центра ЗАО «Калуга Астрал» и имеет право на передачу документов, необходимых для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи
СЕРТИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКА по курсу MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)
СЕРТИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКА по курсу MTCRE (MIKROTIK CERTIFIED ROUTING ENGINEER) Предназначенный для специалистов, желающих получить углубленные знания по маршрутизации сетей и имеющих действующий сертификат MTCNA
Настоящий сертификат удостоверяет, что Дмитрий Новоселов прокачал себя в области интернет-маркетинга, рекламы и построения отношений с клиентами на конференции "Space Marketing 2016"
Настоящий сертификат удостоверяет, что ООО "АйТиарт" является официальным дилером компании ООО "КОЛОРТЕК РУС" на территории Российской Федерации
Valera Safronov having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA
Erushev Kirill having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA
Pavel Sobol having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA
Настоящий сертификат подтверждает, что компания АйТиарт является официальным партнером программы amoSTART компании amoCRM
Настоящим сертификатом подтверждается, что Евсютин Дмитрий прослушал специальную программу "Менеджмент", разработанную по методу Густава Кейзера.
Настоящим сертификатом подтверждается, что Новоселов Дмитрий посетил конференцию "Hello, blogger" и теперь не понаслышке знает, что такое заработок на блогах, блоги для бизнеса и личный брендинг.
Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCRE
ЗАО "Лаборатория Касперского" подтверждает, что компания АйТиарт, ООО город Санкт-Петербург страна Russian Federation является авторизованным партнером со статусом Partner. Настоящий сертификат действителен с 28.03.2015 до 27.03.16
Сертификат подтверждает, что Евсютин Дмитрий прошел обучение по курсу "Основы ITIL"
Настоящий сертификат свидетельствует о том, что компании "АйТиарт" г. Санкт-Петербург присвоен статус "авторизованный партнер"
Настоящим сертификатом подтверждается, что Юрий Белехов успешно окончил курс Technical training for products (TASKLAlfa 1800/1801/2200/2201)
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.3» в объеме 80 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: Первый БИТ
Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCTCE
Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты» в объеме 24 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: ЗАО "Диалог ИТ"
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач» в объеме 16 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: ЗАО "Диалог ИТ"
Основное направление деятельности компании – профессиональный IT-аутсорсинг. Перечень услуг широк и включает по следующим направлениям: абонентское обслуживание компьютеров; эффективное системное администрирование в удаленном режиме; поддержка и программирование 1С; поставка оборудования; предоставление в аренду удаленного сервера; контроль деятельности сотрудников, предотвращение утечки коммерческой информации; защита данных.
Наши клиенты – компании малого и среднего бизнеса в основном из СПб, которые умеют считать деньги и сосредотачивают усилия на основной деятельности, а решение задач по обеспечению работы офиса доверяют профессионалам ИТ-аутсорсинга.
«АйТиарт» – надежный провайдер услуг компьютерного аутсорсинга. На нашей стороне – многолетний опыт. Мы стабильно работаем на рынке с 2006 года. В пользу сотрудничества с «АйТиарт» говорят следующие аргументы: Финансовая целесообразность. Фактически вы получаете в распоряжение целый ИТ-отдел, а платите сумму меньшую, чем зарплата системного администратора. У нас – оптимальные тарифы на операции IT-аутсорсинга, мы не меняем цены с 2006 года! Качество. Мы заинтересованы в высоком качестве предоставления услуг ИТ-аутсорсинга и направляем все усилия на то, чтобы минимизировать частоту сбоев, а в случае, если сбой произошел, – восстановить работу в самые краткие сроки. Удобство. Задачи каждого клиента решает личный менеджер и группа ИТ-специалистов – эта команда в курсе всех особенных потребностей бизнеса. Нет необходимости привлекать нескольких подрядчиков – аутсорсинг ИТ-услуг вы получите из одних рук! Бесперебойность. Стабильно высокое качество сервиса – без больничных и отпусков. На время ремонта техники мы предоставляем аналогичное оборудование взамен.
«АйТиарт»: надежный компьютерный аутсорсинг для успешной работы бизнеса.