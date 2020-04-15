АйТиарт. Услуги IT-аутсорсинга надежного провайдера. Санкт-Петербург.

«АйТиарт» – надежный провайдер услуг компьютерного аутсорсинга. На нашей стороне – многолетний опыт. Мы стабильно работаем на рынке с 2006 года. В пользу сотрудничества с «АйТиарт» говорят следующие аргументы: Финансовая целесообразность. Фактически вы получаете в распоряжение целый ИТ-отдел, а платите сумму меньшую, чем зарплата системного администратора. У нас – оптимальные тарифы на операции IT-аутсорсинга, мы не меняем цены с 2006 года! Качество. Мы заинтересованы в высоком качестве предоставления услуг ИТ-аутсорсинга и направляем все усилия на то, чтобы минимизировать частоту сбоев, а в случае, если сбой произошел, – восстановить работу в самые краткие сроки. Удобство. Задачи каждого клиента решает личный менеджер и группа ИТ-специалистов – эта команда в курсе всех особенных потребностей бизнеса. Нет необходимости привлекать нескольких подрядчиков – аутсорсинг ИТ-услуг вы получите из одних рук! Бесперебойность. Стабильно высокое качество сервиса – без больничных и отпусков. На время ремонта техники мы предоставляем аналогичное оборудование взамен.

«АйТиарт»: надежный компьютерный аутсорсинг для успешной работы бизнеса.