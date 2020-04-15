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АйТиарт. Услуги IT-аутсорсинга надежного провайдера. Санкт-Петербург.

Искренний сервис

Техническая поддержка, которая решает

Наша основная цель — долгосрочное, доверительное сотрудничество.
Мы тщательно относимся к потребностям клиента и выбираем подходящие решения под цели обслуживаемого бизнеса.
Техническая поддержка, которая решает
Компания Контакты Наши работы

Безлимитное количество выездов

В стандартном договоре абонентского обслуживания компьютеров мы не ограничиваем количество выездов и уделяемого вам времени

Использование надежных решений

Мы используем только проверенные на практике, хорошо зарекомендовавшие себя решения и тщательно ведем их документацию

Круглосуточный мониторинг

Оборудование клиентов подключается к уникальной системе мониторинга,
круглосуточно отслеживается более 140 параметров состояния серверов и рабочих станции

обслуживание всего
от 500 руб./мес. за компьютер

    Профессионально оказываем услуги комплексного IT аутсорсинга – быстрое и качественное решение задач, связанных с техническим обеспечением работы офиса.
    Эффективно решаем вопросы, связанные с функционированием компьютерной техники, покупкой оборудования, программного обеспечения, предоставления в аренду высокопроизводительных серверных ресурсов, с защитой данных, осуществляем поддержку и программирование 1С.
   Позвоните или напишите нам! Весь комплекс услуг IT аутсорсинга – от абонентского обслуживания компьютеров до программирования 1С – вы получите из одних рук, точно в срок, при этом цены будут доступными, а тарифы – прозрачными!

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IT аутсорсинг, обслуживание и сопровождение компаний – АйТиарт

Компания АйТиарт предоставляет услуги IT аутсорсинга, сопровождения и ИТ обслуживания компаний и организаций. У нас приемлемые цены на IT аутсорсинг и команда профессионалов.

команда Айтиарт

    Мы небольшая компания хороших специалистов и не самых плохих людей, успешно работаем и решаем задачи бизнеса, разных сфер деятельности начиная с 2006 года. Делаем свою работу на совесть и с пониманием относимся к задачам клиента.
    Лучший показатель качества нашей работы — повторное обращение, рекомендация друзьям и коллегам, почти 90% новых клиентов приходят к нам по рекомендации.

Александр Могилевский

Александр Могилевский

Системный администратор

Андрей Дюкин

Андрей Дюкин

Старший системный администратор

Валерий Сафронов

Валерий Сафронов

Системный администратор

Валерия Сидоренко

Валерия Сидоренко

Офис-менеджер

Дмитрий Евсютин

Дмитрий Евсютин

Директор

Кирилл Ерушев

Кирилл Ерушев

Системный администратор

Павел Соболь

Павел Соболь

Системный администратор

Александр Головатенко

Александр Головатенко

Сервис-инженер

Александр Полищук

Александр Полищук

Сервис-инженер

Андрей Михеев

Андрей Михеев

Сервис-инженер

Вадим Цуркан

Вадим Цуркан

Сервис-инженер

Виталий Чирков

Виталий Чирков

FS разработчик

Иван Никитин

Иван Никитин

Сервис-инженер

Кирилл Мишакин

Кирилл Мишакин

Сервис-инженер

Михаил Покрыщенко

Михаил Покрыщенко

Системный администратор

Никита Платонов

Никита Платонов

Системный администратор

Сафин Роберт

Сафин Роберт

Cтажер, первая линия технической поддержки

Станислав Агеев

Станислав Агеев

Cтажер, первая линия технической поддержки

Юлия Царева

Юлия Царева

1C-разработчики

Александр Могилевский

Александр Могилевский

Системный администратор

Андрей Дюкин

Андрей Дюкин

Старший системный администратор

Валерий Сафронов

Валерий Сафронов

Системный администратор

Валерия Сидоренко

Валерия Сидоренко

Офис-менеджер

Дмитрий Евсютин

Дмитрий Евсютин

Директор

Кирилл Ерушев

Кирилл Ерушев

Системный администратор

Павел Соболь

Павел Соболь

Системный администратор

Александр Головатенко

Александр Головатенко

Сервис-инженер

Александр Полищук

Александр Полищук

Сервис-инженер

Андрей Михеев

Андрей Михеев

Сервис-инженер

Вадим Цуркан

Вадим Цуркан

Сервис-инженер

Виталий Чирков

Виталий Чирков

FS разработчик

Иван Никитин

Иван Никитин

Сервис-инженер

Кирилл Мишакин

Кирилл Мишакин

Сервис-инженер

Михаил Покрыщенко

Михаил Покрыщенко

Системный администратор

Никита Платонов

Никита Платонов

Системный администратор

Сафин Роберт

Сафин Роберт

Cтажер, первая линия технической поддержки

Станислав Агеев

Станислав Агеев

Cтажер, первая линия технической поддержки

Юлия Царева

Юлия Царева

1C-разработчики

Наши сертификаты

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КАЛУГА АСТРАЛ

КАЛУГА АСТРАЛ

ООО «Айтиарт» является официальным партнером Удостоверяющего Центра ЗАО «Калуга Астрал» и имеет право на передачу документов, необходимых для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи

Могилевский Александр, MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)

Могилевский Александр, MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)

СЕРТИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКА по курсу MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)

MIKROTIK CERTIFIED ROUTING ENGINEER

MIKROTIK CERTIFIED ROUTING ENGINEER

СЕРТИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКА по курсу MTCRE (MIKROTIK CERTIFIED ROUTING ENGINEER) Предназначенный для специалистов, желающих получить углубленные знания по маршрутизации сетей и имеющих действующий сертификат MTCNA

Space Marketing 2016

Space Marketing 2016

Настоящий сертификат удостоверяет, что Дмитрий Новоселов прокачал себя в области интернет-маркетинга, рекламы и построения отношений с клиентами на конференции "Space Marketing 2016"

ColorTek

ColorTek

Настоящий сертификат удостоверяет, что ООО "АйТиарт" является официальным дилером компании ООО "КОЛОРТЕК РУС" на территории Российской Федерации

MikroTik MTCNA

MikroTik MTCNA

Valera Safronov having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA

MikroTik MTCNA

MikroTik MTCNA

Erushev Kirill having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA

MikroTik MTCNA

MikroTik MTCNA

Pavel Sobol having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA

amoSTART

amoSTART

Настоящий сертификат подтверждает, что компания АйТиарт является официальным партнером программы amoSTART компании amoCRM

"Менеджмент" по методу Густава Кейзера

"Менеджмент" по методу Густава Кейзера

Настоящим сертификатом подтверждается, что Евсютин Дмитрий прослушал специальную программу "Менеджмент", разработанную по методу Густава Кейзера.

Hello, blogger

Hello, blogger

Настоящим сертификатом подтверждается, что Новоселов Дмитрий посетил конференцию "Hello, blogger" и теперь не понаслышке знает, что такое заработок на блогах, блоги для бизнеса и личный брендинг.

MikroTik MTCRE

MikroTik MTCRE

Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCRE

ЗАО "Лаборатория Касперского"

ЗАО "Лаборатория Касперского"

ЗАО "Лаборатория Касперского" подтверждает, что компания АйТиарт, ООО город Санкт-Петербург страна Russian Federation является авторизованным партнером со статусом Partner. Настоящий сертификат действителен с 28.03.2015 до 27.03.16

ITIL

ITIL

Сертификат подтверждает, что Евсютин Дмитрий прошел обучение по курсу "Основы ITIL"

HiBlack

HiBlack

Настоящий сертификат свидетельствует о том, что компании "АйТиарт" г. Санкт-Петербург присвоен статус "авторизованный партнер"

KYOCERA CERTIFICATE

KYOCERA CERTIFICATE

Настоящим сертификатом подтверждается, что Юрий Белехов успешно окончил курс Technical training for products (TASKLAlfa 1800/1801/2200/2201)

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.3» в объеме 80 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: Первый БИТ

MikroTik MTCTCE

MikroTik MTCTCE

Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCTCE

Mikrotik MTCNA

Mikrotik MTCNA

Andrey Dyukin having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik certified MTCNA

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С. Основные объекты

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С. Основные объекты

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты» в объеме 24 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: ЗАО "Диалог ИТ"

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С. Решение оперативных задач

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1С. Решение оперативных задач

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 1С № Удостоверяет, что Царева Юлия Игоревна прослушал(а) Сертифицированный, комплексный курс «Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач» в объеме 16 академических часов. В Центре Сертифицированного Обучения 1С: ЗАО "Диалог ИТ"

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Дополнительные материалы

   Основное направление деятельности компании – профессиональный IT-аутсорсинг. Перечень услуг широк и включает по следующим направлениям: абонентское обслуживание компьютеров; эффективное системное администрирование в удаленном режиме; поддержка и программирование 1С; поставка оборудования; предоставление в аренду удаленного сервера; контроль деятельности сотрудников, предотвращение утечки коммерческой информации; защита данных.
   Наши клиенты – компании малого и среднего бизнеса в основном из СПб, которые умеют считать деньги и сосредотачивают усилия на основной деятельности, а решение задач по обеспечению работы офиса доверяют профессионалам ИТ-аутсорсинга.

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Часто задаваемые вопросы клиентов ИТ аутсорсинга

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О компании

    «АйТиарт» – надежный провайдер услуг компьютерного аутсорсинга. На нашей стороне – многолетний опыт. Мы стабильно работаем на рынке с 2006 года. В пользу сотрудничества с «АйТиарт» говорят следующие аргументы: Финансовая целесообразность. Фактически вы получаете в распоряжение целый ИТ-отдел, а платите сумму меньшую, чем зарплата системного администратора. У нас – оптимальные тарифы на операции IT-аутсорсинга, мы не меняем цены с 2006 года! Качество. Мы заинтересованы в высоком качестве предоставления услуг ИТ-аутсорсинга и направляем все усилия на то, чтобы минимизировать частоту сбоев, а в случае, если сбой произошел, – восстановить работу в самые краткие сроки. Удобство. Задачи каждого клиента решает личный менеджер и группа ИТ-специалистов – эта команда в курсе всех особенных потребностей бизнеса. Нет необходимости привлекать нескольких подрядчиков – аутсорсинг ИТ-услуг вы получите из одних рук! Бесперебойность. Стабильно высокое качество сервиса – без больничных и отпусков. На время ремонта техники мы предоставляем аналогичное оборудование взамен.

«АйТиарт»: надежный компьютерный аутсорсинг для успешной работы бизнеса.

 

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