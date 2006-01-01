Настройка удаленной работы

Для сохранения продуктивной работы в условиях карантина мы предлагаем оперативно внести изменения в информационную систему заказчика для подключения удаленных сотрудников к работе. Минимизировать возможные риски организации, связанные с изменением формата работы, используя защищенные каналы связи.

Оперативное развертывание решений по обеспечению безопасного удаленного доступа к приложениям и данным компании.

к приложениям и данным компании. Помощь в организации подключения сотрудников для удаленной работы (из любого места, с любого устройства).

(из любого места, с любого устройства). Предоставление ресурсов удаленного сервера для удаленной работы сотрудников.

Организация защищенных каналов связи для подключения сотрудников.

Оперативную поддержку инфраструктуры удаленного доступа .

. Поддержка пользователей, в рамках услуги ИТ аутсорсинг.

Предостерегаем, домашние компьютеры могут быть длительно время без обслуживания, поэтому их использование желательно только в качестве устройства подключения к информационной системе. Хранение и обработку данных должен выполнять удаленный ресурс компании, чья информационная безопасность под контролем ИТ службы.

Типовые сценарии работы

Работа на удаленном сервере Вы подключаетесь к удаленному рабочему столу и продолжаете работу в привычной офисной среде, задача ИТ службы подготовить весь необходимый инструментарий для работы. Для повышения безопасности соединение осуществляется по шифрованному каналу связи. Необходимое оборудование: Сервер, собственный или арендованный

Сетевое оборудование с возможность настройки VPN

Клиентское устройство (могут использоваться маломощные или устаревшие рабочие станции) Подключение к офисному компьютеру

Необходимое оборудование: Клиентское устройство (может использоваться маломощный или устаревший компьютер) Физически забрать офисный компьютер домой Для использования сетевых ресурсов компании, потребуется настроить VPN подключение.

Бесплатное программное обеспечение для видеоконференций

Microsoft Teams – это сервис для связи: видеоконференции, чаты, совместный доступ к документам, он работает в пакете сервисов Office 365. В связи с эпидемией коронавируса компания Microsoft решила предоставить бесплатную лицензию на Office 365 на полгода всем, кому она нужна. Для индивидуального пользования нужно просто зарегистрироваться, а представителям компаний – связаться с Microsoft. Подробности предложения. Zoom – эта платформа для конференций дает бесплатно организовывать встречи до 100 участников. Групповые звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и аудио.

Возможные проблемы

Канал связи (Интернет)

Важно обеспечить стабильное подключение – проводной интернет. Рассчитывать на беспроводной доступ через 3G/4G не нужно, при высокой нагрузке базовые станции не смогут отвечать данным требованиям. Нагрузка

Массовое изменение формата работы компании повысит нагрузку на сетевое и серверное оборудование. Вероятно возникнет потребность в расширении имеющихся ресурсов, в первую очередь необходимо перевести и адаптировать к удаленной работе ключевой состав компании.

Профессиональные услуги компьютерного аутсорсинга – это хорошая и экономная альтернатива собственному штату ИТ специалистов, без ущерба для качества услуг.

В нашей команде работают только опытные, квалифицированные сотрудники, поэтому мы оперативно выполним весь комплекс мероприятий по организации удаленной работы в вашей компании. Мы организуем удобные и понятные условия работы для каждого сотрудника и поможем сохранить производительность вашей фирмы на изначальном уровне.

Обращаясь в компанию АйТиарт, вы можете быть уверены, любые возникающие проблемы будут оперативно решены.