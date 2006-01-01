Настройка удаленной работы
Для сохранения продуктивной работы в условиях карантина мы предлагаем оперативно внести изменения в информационную систему заказчика для подключения удаленных сотрудников к работе. Минимизировать возможные риски организации, связанные с изменением формата работы, используя защищенные каналы связи.
- Оперативное развертывание решений по обеспечению безопасного удаленного доступа к приложениям и данным компании.
- Помощь в организации подключения сотрудников для удаленной работы (из любого места, с любого устройства).
- Предоставление ресурсов удаленного сервера для удаленной работы сотрудников.
- Организация защищенных каналов связи для подключения сотрудников.
- Оперативную поддержку инфраструктуры удаленного доступа.
- Поддержка пользователей, в рамках услуги ИТ аутсорсинг.
Предостерегаем, домашние компьютеры могут быть длительно время без обслуживания, поэтому их использование желательно только в качестве устройства подключения к информационной системе. Хранение и обработку данных должен выполнять удаленный ресурс компании, чья информационная безопасность под контролем ИТ службы.
Типовые сценарии работы
-
Работа на удаленном сервере
Вы подключаетесь к удаленному рабочему столу и продолжаете работу в привычной офисной среде, задача ИТ службы подготовить весь необходимый инструментарий для работы. Для повышения безопасности соединение осуществляется по шифрованному каналу связи.
Необходимое оборудование:
- Сервер, собственный или арендованный
- Сетевое оборудование с возможность настройки VPN
- Клиентское устройство (могут использоваться маломощные или устаревшие рабочие станции)
-
Подключение к офисному компьютеру
Необходимое оборудование:
- Клиентское устройство (может использоваться маломощный или устаревший компьютер)
-
Физически забрать офисный компьютер домой
- Для использования сетевых ресурсов компании, потребуется настроить VPN подключение.
Бесплатное программное обеспечение для видеоконференций
- Microsoft Teams – это сервис для связи: видеоконференции, чаты, совместный доступ к документам, он работает в пакете сервисов Office 365. В связи с эпидемией коронавируса компания Microsoft решила предоставить бесплатную лицензию на Office 365 на полгода всем, кому она нужна. Для индивидуального пользования нужно просто зарегистрироваться, а представителям компаний – связаться с Microsoft. Подробности предложения.
- Zoom – эта платформа для конференций дает бесплатно организовывать встречи до 100 участников. Групповые звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 минут, можно записывать их в видео и аудио.
Возможные проблемы
- Канал связи (Интернет)
Важно обеспечить стабильное подключение – проводной интернет.
Рассчитывать на беспроводной доступ через 3G/4G не нужно, при высокой нагрузке базовые станции не смогут отвечать данным требованиям.
- Нагрузка
Массовое изменение формата работы компании повысит нагрузку на сетевое и серверное оборудование. Вероятно возникнет потребность в расширении имеющихся ресурсов, в первую очередь необходимо перевести и адаптировать к удаленной работе ключевой состав компании.
Профессиональные услуги компьютерного аутсорсинга – это хорошая и экономная альтернатива собственному штату ИТ специалистов, без ущерба для качества услуг.
В нашей команде работают только опытные, квалифицированные сотрудники, поэтому мы оперативно выполним весь комплекс мероприятий по организации удаленной работы в вашей компании. Мы организуем удобные и понятные условия работы для каждого сотрудника и поможем сохранить производительность вашей фирмы на изначальном уровне.
Обращаясь в компанию АйТиарт, вы можете быть уверены, любые возникающие проблемы будут оперативно решены.